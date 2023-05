Como Women, la Primavera lariana vuole chiudere in bellezza a Trento

Como Women: vigilia del 21° turno stagionale ultimo del girone A.

Como Women: la squadra comasca ospite a Mattarello domenica 7 maggio

Vigilia speciale per il Como Women Primavera 2 che domenica 7 maggio 2023 chiude la regular season del campionato di categoria rendendo visita al Trento presso lo stadio di Mattarello. La squadra lariana si presenta in Trentino sulla scia del bel successo contro il Genoa e dall'alto del secondo posto in classifica che vuole assolutamente confermare provando a mettere a segno un nuovo colpo esterno. I precedenti stagionali con il Trento del resto sono beneauguranti visto che il Como Women ha vinto entrambe le due gare disputate: la prima in casa all'esordio assoluto per 4-0 e poi in trasferta con un roboante 1-7.

Programma del 21° turno girone A del campionato Primavera2

Domenica 7 maggio Trento -Como, Genoa-Chievo, Cittadella-Sampdoria. Riposa Brescia.

Classifica del girone A del campionato Primavera2

Sampdoria 40; Como 37; Brescia 36; Genoa 19; Cittadella 18; Trento 10; Chievo Verona 9.