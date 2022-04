Como Women lariane corsare in dieci a Bari e si avvicinano al Brescia

Calcio femminile risultati

Como Women la squadra di mr De lafiente vince in Puglia per 1-0 e torna a -4 dalla capolista

Trasferta molto positiva quella di ieri per la Como Women che in occasione del 21° turno di serie B non solo ha vinto 1-0 sul campo del Bari ma ha anche accorciato la distanza dalla capolista Brescia frenata dalla Pro Sesto e ora avanti solo di 4 punti. Quella di ieri è stata una vittoria meritata ma molto sofferta per le comasche che dopo essere passate in vantaggio con Greta Di Luzio al 15' del primo tempo sono rimaste in dieci proprio per l'espulsione al 38' della stessa Di Luzio. Nonostante l'inferiorità numerica per oltre un tempo la Como Women è riuscita a concedere poco alle avversarie e a portare a casa tre punti pesantissimi. Le lariane torneranno in campo domenica 10 aprile in casa quando ospiteranno il Tavagnacco che all'andata impose il pareggio per 0-0 l'8 dicembre scorso.

IL tabellino di Pink Bari – Como Women 0-1 (0-1)

Marcatori: 15′ p.t. Di Luzio

Pink Bari: Shore, Di Bari (40′ s.t. Fanelli), Di Criscio, Spyridonidou, Strisciuglio, Fuhlendorff (16′ s.t. Laface), Bonacini (28′ s.t. Maffei), Nefrou (28′ s.t. Capitanelli), Riboldi, Prvulovic. A disposizione: La Macchia (P), Larenza, Labianca, Fiore, Paparella, Maffei. All. Cristina Mitola

Como Women: Bettineschi, Cecotti, Lipman, Rizzon, Vergani,Pastrenge (35′ s.t Carravetta), Picchi, Hilaj, Beil (19′ s.t. Carp), Kubassova (19′ s.t. Rigaglia), Di Luzio. A disposizione: Salvi, Roventi, Dubini, Bianchi, Taborda All. Sebastian de la Fuente

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo, di Torre Annunziata

Ammoniti: Pastrenge, Hilaj (C)

Espulsi: Di Luzio (38′ p.t.)

Programma del 21° turno del campionato di serie B femminile

Domenica 3 aprile ore 11 Tavagnacco-Sassari 2-0, ore 14.30 Roma-Palermo 0-1; ore 15 Bari-Como 0-1, Cesena-Cortefranca 1-2, Chievo-Ravenna 1-0, Cittadella-San Marino 1-0, Pro Sesto-Brescia 1-1.

Classifica di serie B 2021/22

Brescia 43; Como 39; Cortefranca 36; Chievo 32; Bari 31; San Marino 29; Cittadella 27, Tavagnacco 26; Cesena 24; Sassari Torres 21; Ravenna 20; Pro Sesto 17; Palermo 14; Roma Calcio 10.

Programma del 22° turno del campionato di serie B femminile

Domenica 10 aprile ore 14.30 Como Women-Tavagnacco, Brescia-Bari, Chievo-Roma, Cittadella-Pro Sesto, Ravenna-Cesena, San Marino-CorteFranca, Sassari Torres-Palermo.