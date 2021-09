Como Women, le azzurrine debutteranno sul campo della Sassari Torres il 26 settembre

Como Women: ufficializzato il campionato Primavera nazionale con il club lariano al via.

Como Women: esordio casalingo il 3 ottobre contro il Cittadella

Nel giorno della presentazione delle nuove maglie della prima squadra della Como Women per la stagione 2021/2022 di serie B è stato comunicato il calendario ufficiale del campionato nazionale Primavera. Nel girone 1 è inserita anche la squadra della Como Women che debutterà in Sardegna il 26 settembre ospite della Sassari Torres. Esordio casalingo invece previsto al campo comunale di Cislago per il 3 ottobre contro la Cittadella.

Questo il calendario completo Primavera nazionale 2021/22

1° turno Sassari Torres-Como Women andata 26/9, ritorno 30/1

2° turno Como Women-Cittadella andata 3/10, ritorno 23/1

3° turno Inter-Como Women andata 10/10, ritorno 6/2

4° turno Como Women-Pro Sesto andata 31/10, ritorno 27/2

5° turno Sampdoria-Como Women andata 7/11, ritorno 6/3

6° turno Juventus-Como Women andata 14/11, ritorno 13/3

7° turno Como Women-Chievo andata 21/11, ritorno 16/4

8° turno Brescia-Como Women andata 5/12, ritorno 24/4

9° turno Como Women-Tavagnacco andata 12/12, ritorno 1/5

10° turno Como Women-Milan andata 19/12, ritorno 22/5

11° turno Hellas Verona-Como Women andata 16/1, ritorno 29/5

Ricordiamo che a Como Women ha già aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per seguire il campionato femminile 2021/22 della squadre Primavera.