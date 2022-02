Como Women, le giovani lariane ripartono domenica 6 ospitando la corazzata Inter

Calcio femminile giovanile

Como Women: la squadra biancoazzurra dopo aver rinviato tre gare ricomincia dal 3° turno di ritorno

Dopo oltre un mese e mezzo si prepara a tornare in campo anche la squadra primavera della Como Women. L'ultima gara ufficiale giocata dalle giovani lariane in campionato è datata 19 dicembre quando persero in casa dal Milan. Dopo aver dovuto rinviare l'ultima gara del girone d'andata e le prime due del ritorno ecco che le biancoazzurre comasche ripartiranno dal 3° turno del girone di ritorno curiosamente ospitando domenica 6 febbraio l'altra formazione meneghina l'Inter seconda forza del torneo dietro la Juve. Il match d'andata giocato lo scorso 10 ottobre vide le milanesi neroazzurre imporsi in casa con un netto 5-1.

Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone 1 Primavera

Domenica 6 febbraio: Como-Inter, Verona-Sampdoria, Juventus-Brescia, Milan-Chievo, Pro Sesto-Sassari Torres, Tavagnacco-Cittadella.

Classifica attuale del girone A Primavera femminile

Juventus 27; Inter 25; Milan 24; Verona 22; Cittadella 19; Brescia 12; Sampdoria 11; Como 9; Chievo 8; Pro Sesto 7; Tavagnacco, Sassari Torres 4.