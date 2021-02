Como Women le lariane aspettano la visita del Pontedera per tornare a vincere

Como Women vigilia importante in casa del team nostrano di serie B femminile.

Como Women intanto il club ha definito i nuovi staff del settore giovanile azzurro

La Como women si prepara a tornare in campo dopo la sosta e lo fa con una voglia matta di tornare anche alla vittoria. Già perchè dopo tre pareggi di fila la squadra lariana è stata raggiunta al secondo posto a quota 26 da Ravenna e Lazio che hanno sfruttato alcuni recuperi. Ora come detto il team comasco tornerà in campo domenica 21 febbraio alle ore 14.30 per il 16° turno di serie B ospitando a Ponte Lambro un avversario non facile quale il Pontedera già battuto però nel match d’andata per 3-1.

Recupero infrasettimanale

Domenica 17 febbraio Roma-Lazio 1-2.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 30; Como Women, Ravenna, Lazio 26; Tavagnacco 24; Lazio 23; Cesena 21; Cittadella 20; Brescia 19; Orobica 18; Vicenza 16; Chievo 15; Pontedera 13; Roma 6; Perugia 5.

Il programma del 16° turno di serie B

Domenica 21 febbraio ore 14.30 Como-Pontedera, Brescia-Tavagnacco, Cesena-Chievo, Lazio-Perugia, Orobica-Ravenna, Pomigliano-Roma, Vicenza-Cittadella.

News dal settore giovanile

Intanto la dirigenza della Como Women ha ufficializzato i nuovi staff delle formazioni Allieve nazionali Under 17, Giovanissime nazionali Under 15 ed Esordienti. Alla guida della Under 17 ci sarà Antonio Tarantini. che sarà assistito da Andrea Baggi. Alla guida delle Giovanissime nazionali Under 15 ci sarà Nicole Sangiorgio mentre alla guida delle Esordienti ci sarà Giada Oliviero.