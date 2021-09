Como Women le lariane beffate nel finale in casa dal Brescia per 0-1 

Calcio donne: derby amaro

Como Women i risultati del 3° turno d'andata del campionato cadetto femminile

Como Women la gara è stata decisa dalla rete di Asta nella ripresa mentre Greta Di Luzio ha fallito un calcio rigore

Il ritorno in campo della Como Women ieri è stato davvero amarissimo. Allo stadio di Ponte Lambro infatti ieri la squadra lariana in occasione del 3° turno del campionato di serie B femminile è stata battuta in casa dal Brescia per 1-0. Uno stop come detto amarissimo al termine un derby equilibrato che si è deciso nei minuti finali. Al 42' del secondo tempo infatti Asta ha portato in vantaggio le bresciane, subito dopo invece Greta Di Luzio si è procurata un rigore che però ha fallito non cambiando così l'esito del match. La squadra comasca di mr De La Fuente tornerà in campo domenica 3 ottobre in Sardegna ospite del fanalino di coda Sassari Torres ancora a quota 0 in classifica.

Questo il programma del 2° turno d'andata di serie B

Domenica 26 settembre: ore 14.30 Como -Brescia 0-1, Cesena-Pro Sesto 2-0, Chievo-Sassari 1-0, Cittadella-Ravenna 32, Bari-Cortefranca 2-1, San Marino Academy-Roma 3-0, Tavagnacco-Palermo 5-0.

Classifica di serie B 2021/22

Brescia, Chievo 7; San Marino, Bari 6; Cortefranca, Cittadella, Cesena, Tavagnacco, Ravenna 4; Como Women 3; Roma 1; Pro Sesto, Palermo, Sassari Torres 0.

Domenica 3 ottobre: ore 14.30 Brescia-Cittadella, Cortefranca-Ravenna, Palermo-Chievo, Bari-San Marino, Pro Sesto-Tavagnacco, Roma-Cesena, Sassari Torres-Como Women.