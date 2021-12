Como Women le lariane tornano in campo e ospitano il derby con la Pro Sesto

Calcio femminile in campo

Como Women si gioca 10° turno d'andata del campionato di serie B donne.

Como Women si gioca 10° turno d'andata del campionato di serie B donne

Como Women le azzurre di mr De La Fuente poi mercoledì 8 recupereranno la sfida in casa del Tavagnacco

Dopo il turno di stop per le convocazioni in nazionale di cinque sue atlete, il Como Women torna in campo questo pomeriggio per ospitare al Centro Sportivo G. Facchetti di Ponte Lambro il 10° turno d'andata del campionato di serie B Femminile. La squadra di mr Sebastian De La Fuente tra le mura amiche oggi alle 14.30 riceve la Pro Sesto in un derby che mette in palio punti pesanti per continuare la marcia in vetta alla classifica aspettando il recupero di mercoledì 8 dicembre quando le azzurre saranno di scena sul campo del Tavagnacco. Due gare ravvicinate quindi per le lariane che potrebbero ritrovarsi ancora prime da sole aspettando anche i risultati odierni delle attuali pari classifica Brescia impegnato in casa con la Roma e del Bari di scena a Ravenna.

Questo il programma del 10° turno d'andata di serie B

Domenica 5 dicembre ore 14.30 Como-Pro Sesto, Brescia-Roma, Chievo-Ceseena, Cittadella-Tavagnacco, Ravenna-Bari, San Marino-Palermo, Sassari-Cortefranca.

Mercoledì 8 dicembre il recupero del turno precedente Tavagnacco-Como.

Classifica di serie B 2021/22

Como, Bari , Brescia 17; Chievo 16; Tavagnacco 15; Ravenna, Cesena 13; San Marino 12; Cittadella, Cortefranca 11; Pro Sesto 8; Roma 7; Sassari Torres 6; Palermo 5.