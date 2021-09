Como women: Lipman, Hilaj e Kubassova impegnate nelle qualificazioni mondiali

Como women: tre giocatrici del club lariano convocate con le rispettive nazionali femminili.

Como women la terzina di Malta, la centrocampista albanese e l'attaccante estone saranno in campo per due gare a settembre

Arrivano buone nuove sul fronte internazionale per la Como Women. Già perché mentre la prima squadra sta preparando l'esordio nell'ormai imminente campionato di serie B 2021/22 sotto la guida di mr Sebastian De La Fuente che avverrà domenica 12 settembre contro il Cittadella tra le mura amiche dello stadio comunale di Ponte Lambro, il club lariano ha comunicato che tre sue giocatrici della squadra sono state convocate con le rispettive nazionali in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2023 in programma tra Australia e Nuova Zelanda.

Si tratta della difensore Emma Lipman che è stata convocata con la nazionale di Malta per partecipare alle due sfide in programma il 16 settembre Danimarca-Malta e il 21 settembre Malta -Bosnia. Con lei convocata con la nazionale dell'Albania anche la centrocampista Alma Hilaj per preparare le due sfide del 16 settembre Albania-Kosovo e del 21 settembre Belgio-Albania. Infine chiamata dalla selezione del suo paese anche l'attaccante estone classe 1995 Vlada Kubassova per preparare le due sfide del 17 settembre Estonia-Slovenia e del 21 settembre Estonia Galles.