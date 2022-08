Como Women nel pomeriggio nuova amichevole a Cesena

Como Women oggi terzo test precampionato per la squadra di mr Sebastian De La Fuente.

Como Women martedì 16 altro allenamento congiunto a Ponte Lambro sulla strada che avvicina al debutto in campionato del 27 agosto contro la Juventus

Torna in campo questo pomeriggio la Como Women che alle ore 16 giocherà la sua terza amichevole estiva. Dopo aver chiuso il ritiro a Marilleva in Trentino Alto Adige e ripresa la preparazione in quel di Cislago, la squadra di mr Sebastian De La Fuente oggi affronta un nuovo test probante ospite del Cesena, ambiziosa formazione di serie B, sulla strada che porta al debutto in serie A che ricordiamo avverrà in casa il 27 agosto contro le campionesse d'Italia della Juventus. Il calendario dei test precampionato della Como Women prevede un'altra amichevole per martedì 16 agosto a Ponte Lambro contro una selezione Usa.

Continua la campagna abbonamenti 2022/23 "Sogna con Noi! Indossa la nostra maglia"

Intanto la società del presidente Stefano Verga continua la campagna abbonamenti per seguire la squadra nel campionato di serie A con il motto "Sogna con Noi! Indossa la nostra maglia".A tutti gli abbonati infatti la società lariana regalerà la maglia ufficiale della squadra. Gli abbonamenti comprenderanno tutte le partite casalinghe di serie A che si giocheranno allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno.

Prezzi abbonamenti 2022/23

Tribuna centrale: 200 euro

Tribuna laterale: 150 euro

Tribuna laterale scoperta 100 euro

Info e adesioni sul sito ufficiale www. Comowomen.it