Como women oggi secondo Open day al centro sportivo di Appiano Gentile

Como women che successo la prima gionata di allenamenti giovanili in casa lariana.

Como women un appuntamento alle ore 18.30-20 dedicato a tutte le ragazze nate dal 2004 al 2014

Che successo e che entusiasmo per la prima giornata di Open day organizzata dal Como women che è scesa in campo il 29 luglio nella prima delle due giornate dedicata alle giovani calciatrici. Sede dell’open days il Centro Sportivo di Appiano Gentile in viale dello sport dove si sono presentate tante giovanissime e talentuose ragazze che si sono allenate con lo staff lariano con entusiasmo e il sorriso sulle labbra. Ma l’Open day bissa già oggi venerdì 31 luglio ancora dalle ore 18.30 alle 20 sempre al centro sportivo di Appiano Gentile Anche quest’oggi l’allenamento è aperto a tutte le bambine e ragazze nate dal 2004 al 2014 che abbiano voglia di provare questo bellissimo sport e conoscere il nuovo progetto 2020/21 del club lariano. Inoltre sono già aperte le scrizioni per le bambine e ragazze nate dal 2004 al 2014 in vista della nuova stagione calcistica. Per informazioni rivolgersi presso la segreteria da martedì a venredì dalle ore 15 alle 18 al tel 3348445977 (Gianni) o 3471351959 (Italo).