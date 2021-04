Como Women per le lariane arriva il turno di sosta per ripartire di slancio

Como Women la serie B gioca nel weekend alcuni recuperi del campionato.

Como Women nel girone di ritorno le azzurre hanno conquistato solo 7 punti in 7 gare e ora devono cambiare marcia

In questo weekend la Como Women non scende in campo per le festività di Pasqua ma il campionato di serie B femminile non si ferma perchè disputa alcuni recuperi. Ieri infatti si è già recuperata Lazio-Perugia che ha visto il successo della romane che così salgono da sole al secondo posto a un punto dalla capolista Pomigliano che però domani scenderà in campo. Già perchè sabato 3 aprile sono in programma altri due recuperi importanti anche per la classifica della Como Women: Tavagnacco-Pomigliano e Chievo-Roma. Quando mancano sei giornate alla fine, la squadra lariana occupa il 5° posto a quota 31 con Ravenna ma di fatto è chiamata ad invertire la rotta di un girone di ritorno deludente. In queste prime sette partite dopo il giro di boa la squadra ora affidata a mr Calcaterra ha raccolto solo 7 punti frutto di 4 pareggi (con Perugia, Roma, Lazio e Cittadella), due sconfitte (sul campo dell’Orobica e del Chievo) e una sola vittoria quella conquistata ormai più di un mese fa il 21 febbraio in casa contro il Pontedera per 2-1. Una sosta quella pasquale utile alla Como Women che vuole ricaricarsi e poi ripartire di slancio per il gran finale

Recuperi di serie B femminile

Giocata ieri 1 aprile lazio-Perugia 1-0; sabato 3 aprile Tavagnacco-Pomigliano, Chievo-Roma.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 36; Lazio 35; Cesena, Tavagnacco 32; Como, Ravenna 31; Brescia 29; Cittadella 27; Vicenza 26; Orobica 25; Roma 24; Chievo 21; Pontedera 17; Perugia 5.

Il programma del 21° turno di serie B

Domenica 11/4 Brescia-Roma, Lazio-Chievo, Perugia-Ravenna, Pontedera-Orobica, Como-Cesena, Tavagnacco-Cittadella, Vicenza-Pomigliano