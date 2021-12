Como Women, per le lariane poker vincente nel derby contro la Pro Sesto e primato con il Brescia

Calcio femminile risultati

Como Women: si è giocato il 10° turno d'andata del campionato di serie B donne.

Como Women: bomber Di Luzio ha trascinato le comasche

La Como Women cala il poker nel derby e si conferma in vetta al campionato di serie B femminile in coabitazione con il Brescia ma con una partita ancora da giocare. Ieri infatti la squadra lariana ha vinto con autorità sul campo amico di Ponte Lambro il 10° turno d'andata dominando il match contro la Pro Sesto grazie alla doppietta della bomber Greta Di Luzio, di Rizzon e Carravetta. Ora le lariane torneranno in campo mercoledì 8 dicembre per il recupero del turno precedente Tavagnacco-Como che potrebbe consegnare loro il primato solitario. Domenica 12 invece saranno ospiti del fanalino Palermo.

Le marcatrici di Como-Pro Sesto 4-1

Di Luzio 23' pt, Rizzon 27' pt, Di Luzio 9' st, Carravetta 19' st, Bettineschi (autorete) 25' st

Questo il programma del 10° turno d'andata di serie B

Domenica 5 dicembre ore 14.30 Como-Pro Sesto 4-1, Brescia-Roma 3-1, Chievo-Cesena 4-0, Cittadella-Tavagnacco 2-1, Ravenna-Bari 2-0, San Marino-Palermo2-1, Sassari-Cortefranca 2-3.

Classifica di serie B 2021/22

Como, Brescia 20; Chievo 19; Bari 17; Ravenna 16; Tavagnacco, San Marino 15; Cittadella, Cortefranca 14; Cesena 13; Pro Sesto 8; Roma 7; Sassari Torres 6; Palermo 5.

Questo il programma dell'11° turno d'andata di serie B

Domenica 12 dicembre ore 14.30 Palermo-Como, Cesena-San Marino, Cortefranca-Brescia, Bari-Chievo, Pro Sesto-Sassari Torres, Roma-Cittadella, Tavagnacco-Roma.