Como Women Riccardo Tumiatti nuovo Responsabile tecnico del club lariano

Como Women nuovo annuncio nello staff dirigenziale della società del presidente Verga.

Continuano a fioccare novità e annunci in casa della Como Women. Il restyling voluto dal presidente Stefano Verga e che ha già portato al team lariano il nuovo direttore generale Saimir Keci, un nuovo assistente del direttore generale Roberto Zambon, la responsabile organizzativa Rachele Stucchi e anche il nuovo mr della prima squadra l'argentino Sebastin De La Fuente, ecco che nelle ultime ore si è arricchito di un altro nome illustre. Si tratta di Riccardo Tumiatti che il club lariano ha in queste ore annunciato come nuovo Responsabile Tecnico per la stagione 2021/2022. Riccardo Tumiatti, classe 1963, ha iniziato la sua carriera da calciatore nel vivaio del Milan,dove ha giovato dal 1973 al 1981 e poi nella stagione 1981/82 ha anche fatto parte della rosa della prima squadra rossonera, senza mai però riuscire a debuttare. Come calciatore la carriera di Tumiatti è proseguita in serie C prima di inaire ad allenare nei dilettanti, dal 1991, prima nei dilettanti e poi nel Milan dove è tornato come allenatore nelle categorie giovanili partendo dall'Under 10 fino alla Primavera, nell'ultima stagione. Nella sua acrriera vanta anche due esperienze in Giappone, prima alla Dokai Daigo High School (Head Coach e direttore Academy, 1998/99), e poi al Vegalta Sendai dal 2003 al 2005. Dal 2000 al 2002 ha allenato la Primavera del Chievo, sostituendo in un'occasione anche Gigi Del Neri (squalificato) debuttando sulla panchina di serie A contro il Brescia di Carlo Mazzone pareggiando 1-1. Un'altra esperienza internazionale Tumiatti l'ha vissuta a Malta guidando la squadra del Balzan. Dal 2015 è passato nel settore giovanile dell'Inter dove ha vinto due volte il titolo tricolore di Campione d'Italia prima nella stagione 2014/15 e poi nel 2017/18 in qualità di collaboratore tecnico dell'Under 15.

Ora, per la prima volta, Riccardo Tumiatti ha deciso di intraprendere l'avventura nel calcio femminile accettando l'offerta del club lariano del presidente Stefano Verga portando la sua esperienza, competenza ed entusiasmo.