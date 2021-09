Como Women sabato il club lariano inaugura ufficialmente lo "Sport Village Cislago"

Como Women si annuncia un weekend molto intenso per il club del presidente Stefano Verga.

Como Women domenica 26 in campo la squadra di serie B contro il Brescia e la Primavera che debutterà ospite del Torres Sassari

Si annuncia un weekend intenso e ricco di eventi per la Como Women che si aprirà domani sabato 25 settembre alle ore 17.30 con l’inaugurazione ufficiale di “Sport Village Cislago” nuovo Campo Sportivo di Viale dello Sport mentre alle ore 14 sarà in programma un open day giovanile. Domenica 26 invece spazio al calcio giocato con le due squadre principali del club del presidente Stefano Verga impegnate nei rispettivi campionati. La prima squadra azzurra infatti tornerà in campo al Giacinto Facchetti di Ponte Lambro dove ospiterà per il 3° turno di serie B il derby lombardo contro il Brescia.

Questo il programma del 2° turno d'andata di serie B

Domenica 19 settembre: ore 14.30 Como -Brescia, Cesena-Pro Sesto, Chievo-Sassari, Cittadella-Ravenna, Bari-Cortefranca, San Marino Academy-Roma, Tavagnacco-Palermo.

Classifica di serie B 2021/22

Ravenna, Brescia, Cortefranca, Chievo 4; Como Women, Bari, San Marino Academy 3; Roma,Tavagnacco, Cesena, Cittadella 1; Pro Sesto, Palermo, Sassari Torres 0.

Ai nastri di partenza anche la squadra Primavera della Como Women

Sempre domenica 26 settembre debutterà anche la squadra Primavera della Como Women impegnata nel girone A di categoria. Le azzurrine lariane apriranno la stagione in trasferta sul campo del Torres Sassari alle ore 19.

Il programma del 1° turno girone a Primavera femminile

Domenica 26 settembre: Brescia-Pro Sesto, Chievo-Hellas Verona, Cittadella-Inter, Juventus-Tavagnacco, Sampdoria-Milan Women, Sassari Torres-Como.