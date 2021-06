Como Women secondo Open Day giovedì 1 luglio per reclutare giovani campioncine  

Como Women la società lariana di calcio femminile apre le sue porte.

La Como Women apre le sue porte a nuove future campionesse. Dopo il successo ottenuto dal primo appuntamento andato in scena lo scorso 12 giugno, la società lariana di calcio femminile ha deciso di organizzare un nuovo open day per tutte le bambine e ragazze nate dal 2005 al 2015 non tesserate ma che volessero provare a giocare. L'evento con allenamenti seguiti dallo staff della Como Women si svolgerà giovedì 1 luglio dalle ore 18.30 presso presso il centro sportivo di Appiano Gentile in viale dello Sport.

Questo l'invito via social di Como Women a tutte le ragazze

"Noi abbiamo un sogno...

Come tutti i sogni è ambizioso, e ci stiamo impegnando al massimo per realizzarlo

Vogliamo portare la realtà del calcio femminile sempre più in alto...

Vogliamo che tutte le bambine e le ragazze che amano questo meraviglioso sport possano praticarlo in un ambiente professionale, giovane e dinamico...