Como Women, secondo stop consecutivo per le lariane battute in casa dal San Marino

Si è giocato il 18° turno del campionato di serie B.

Como Women: si è giocato il 18° turno del campionato di serie B.

Como Women: la squadra di mr De La Fuente si è arresa per 4-2 e ora scivola a - 5 dalla capolista Brescia

Momento no per la Como Women che ieri allo stadio Giacinto Facchetti di Ponte Lambro è incappata nella seconda sconfitta di fila che potrebbe compromettere la sua corsa verso la serie A. Ieri infatti le ragazze lariane di mr De La Fuente sono state sorprese in casa dal San Marino che si è imposto per 4-2 mentre il Brescia che le aveva battute in settimana nel recupero è scappato via a + 5 grazie al successo casalingo di misura contro il Chievo. Ora le lariane non sono più padrone del loro destino e dovranno rialzarsi senza più commettere passi falsi a cominciare da domenica prossima 13 marzo quando riceveranno nel recupero del 12° turno stagionale il Cortefranca.

Il tabellino di Como Women – San Marino Academy 2-4 (1-1)

Marcatori: 1′ p.t. Jansen (S), 20’ p.t. Picchi (C), 4’ s.t. Barbieri (S), 13’ s.t. Massa (S), 19’ s.t. Carp (C), 36’ s.t. Menin (S)

Como Women: Small, Cecotti (34′ s.t. Roventi), Rizzon, Lipman (40′ s.t. Bianchi), Vergani, Pastrenge, Beil (34′ s.t. Mariani), Picchi, Kubassova (14′ s.t Carravetta), Di Luzio, Rigaglia (14′ s.t Carp). A disposizione: Salvi, Bettineschi, Dubini. All. de la Fuente

San Marino Academy: Piazza A. Marrone, Venturini, Montalti, Piazza M. Brambilla, Fusar Poli, Bertolotti, Jansen (5′ p.t. Barbieri, 42′ s.t. Kuentrath), Massa (25′ s.t. Baldini), Menin (42′ s.t. Papaleo). A disposizione: Montanari, Micciarelli , Alborghetti, Cecchini, Kiamou. All. A. Conte

Arbitro: Sassano di Padova

Programma del 18° turno, 5° di ritorno del campionato di serie B femminile

Domenica 6 marzo ore 14.30 Como Women-San Marino 2-4, Brescia-Chievo 1-0, Cortefranca-Tavagnacco 1-0, Palermo-Pro Sesto 2-0, Bari-Cesena 0-1, Roma-Ravenna 3-3, Sassari Torres-Cittadella 2-1.

Classifica di serie B 2021/22

Brescia 35; Como 30; Bari, Chievo 25; Cortefranca24; San marino 23; Cittadella, Cesena 21; Tavagnecco 20; Ravenna 17; Pro Sesto, Sassari Torres 12; Palermo 11; Roma Calcio 10.

Programma del recupero del 12° turno del campionato di serie B femminile

Domenica 13 marzo ore 14.30 Brescia-Cesena, Como-Cortefranca, Chievo-Tavagnacco, Cittadella-Bari, Ravenna-Palermo, San Marino-Pro Sesto, Sassari Torres-Roma.