Como Women test a stelle e strisce per la squadra lariana che nel pomeriggio ospita le Gold Bears della WNEU

Como Women oggi torna in campo la formazione cittadina nella sua quarta amichevole pre campionato.

Como Women l'allenamento congiunto del team di mr De La Fuente è alle ore 17.30 a Ponte Lambro contro la Western New England University

Torna in campo oggi la Como Women per la sua quarta amichevole stagionale. Dopo aver affrontato il Milan alla prima uscita estiva e quindi battuto Cittadella e Cesena, nel pomeriggio la squadra lariana presso il centro sportivo di Ponte Lambro ospiterà la formazione americana della Western New England University.

Allenamento congiunto dal sapore internazionale e a stelle e strisce per il team comasco allenato da mr Sebastian De La Fuente che continuerà la sua preparazione in vista del debutto nel campionato di serie A 2022/23 previsto per il 27 agosto contro a Juventus, misurandosi oggi con le Golden Bears della squadra statunitense proveniente dal Massachusetts in tour da inizio agosto in Italia.