Como Women torna in campo e al successo contro la Sassari Torres per 2-0

Calcio femminile risultati

Como Women si è giocato il 17° turno del campionato di serie B donne.

Como Women le biancoblù restano in vetta e mercoledì 2 marzo ci sarà il derby di recupero a Brescia che vale il primato

Ritorno in campo con vittoria per la Como Women che ha vinto tra le mura amiche il 17° turno di serie B superando in casa il Sassari Torres per 2-0 grazie alle reti nel secondo tempo segnate da Di Luzio al 12' st e di Pastrenge al 40' st dopo che la prima frazione era finita a reti inviolate. Con questo successo le lariane restano in vetta e mantengono 1 punto di vantaggio sul Brescia che ha vinto sul campo del Chievo e che mercoledì sarà prossimo avversario delle comasche. Già perché il 2 marzo alle ore 20.30 andrà in scena il derby che vale il primato Brescia-Como.

Programma del 17° turno, 4° di ritorno del campionato di serie B femminile

Domenica 27 febbraio ore 14.30 Como-Sassari Torres 2-0, Cesena-Roma 1-0, Chievo-Palermo 3-0, Cittadella-Brescia 0-1, Ravenna-Cortefranca 0-1, San Marino-Bari 0-0, Tavagnacco-Pro Sesto 0-1.

Classifica di serie B 2021/22

Como 30; Brescia 29; Bari, Chievo 25; Cittadella, Cortefranca 21; Tavagnacco, San Marino 20; Ravenna, Cesena 16; Pro Sesto 12; Roma Calcio, Sassari Torres 9; Palermo 5.

Recuperi del 16° turno, 3° di ritorno del campionato di serie B femminile

Mercoledì 2 marzo ore 14.30 Palermo-Tavagnacco, ore 20.30 Brescia-Como Women