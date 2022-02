Como Women tornano in campo, battono in rimonta il Cesena e restano in vetta

Calcio femminile risultati

Como Women si è giocato il 2° turno di ritorno del campionato di serie B donne.

Como Women decisiva la rete di Kubassova nella ripresa, ora spazio al ritorno in Coppa Italia a Roma domenica 13 febbraio

Dopo quasi due mesi di stop è tornato il campionato di serie B femminile e anche la Como Women che ha ripreso da dove aveva smesso vincendo e confermandosi in vetta da capolista solitaria. Per la verità il successo centrato di ieri dalle comasche non è stato semplice visto che è arrivato in rimonta contro un ostico e quadrato Cesena. Ospiti che di fatto sono passate in vantaggio quasi subito per un'autorete della lariana Lipman ma subito raggiunte sul pareggio dal rigore siglato con freddezza da Vergani. Nela ripresa ripetuti assalti delle lariane che si sono poi concretizzati con il vantaggio meritato segnato da Kubassova che ha fissato così il risultato finale sul 2-1 che come detto mantiene la Como Women in testa al torneo cadetto davanti di una sola lunghezza al Brescia che sarà il prossimo avversario alla ripresa del campionato il 20 febbraio. Già perchè nel weekend prossimo spazio ai ritoni dei quarti di finale di Coppa Italia con la Como Women di scena a Roma domenica 13 alle ore 12.30.

Il tabellino di Como Women – Cesena 2-1

Marcatori: 8’ p.t. autorete Lipman (CO), 9 p.t.’ Vergani R (CO), 26’ s.t. Kubassova (CO)

Como Women: Small, Cecotti, Vergani, Pastrenge (37’s.t. Mariani), Rizzon (12′ s.t. Carravetta), Lipman, Kubassova (37′ s,t Roventi), Hilaj, Picchi, Di Luzio (23′ s.t Rigaglia), Carp (12′ s.t. Beil). A disposizione: Bettineschi, Salvi, Dubini, Bianchi. All. de la Fuente

Cesena: Pignagnoli, Carlini, Cuciniello, Casadei, Pastore, Dahlberg (33’ s.t. Galli), Petralia (23′ s.t. Costa), Georgiou, Bernardi, Costi, Zanni (23′ s.t. Casadio), A disposizione: Frigotto, Pavana, Nagni, Casadio, Galli, Costa, Simei, Bizzocchi. All. Rossi

Arbitro: Erminio Cerbasi

Programma del 2° turno di ritorno del campionato di serie B femminile Domenica 6 febbraio ore 14.30 Como Women-Cesena 2-1, Tavagnacco-Roma 0-0, Brescia-Sassari Torres 3-2, Chievo-Cittadella 0-1, Cortefranca-Palermo 4-1, Bari-Pro Sesto 2-0, San Marino-Ravenna 1-0.

Classifica di serie B 2021/22

Como 27; Brescia 26; Bari 23; Tavagnacco 20; San Marino, Chievo 19; Cittadella 18; Cortefranca 17; Ravenna 16; Cesena 14; Roma Calcio, Sassari Torres 9; Pro Sesto 8; Palermo 5.

Programma del 3° turno di ritorno del campionato di serie B femminile

Domenica 20 febbraio ore 14.30 Brescia-Como, Cortefranca-Bari, Palermo-Tavagnacco, Pro Sesto-Cesena, Ravenna-Cittadella, Roma Calcio-San Marino, Sassari Torres-Chievo.

Programma quarti di finale Coppa Italia- Ritorno

Sabato 12 febbraio

Fiorentina-Empoli (andata 0-0), Milan-Sampdoria (4-1);

Domenica 13 febbraio

Ore 12.30 Roma-Como (3-0), Juventus-Inter (1-1)