Como Women: tutto pronto per l'Open Day sabato 12 giugno ad Appiano Gentile

Como Women: ancora molto attivo il settore giovanile del club lariano.

Como Women porte aperte per tutte le bambine e ragazze nate dal 2007 al 2015 dalle ore 16 alle 18

Con la prima squadra che ha chiuso la stagione agonistica ufficialmente, in casa della Como Women chi continua a scendere in campo è il settore giovanile del club lariano al femminile. Già perchè le squadre Under17 e Under15 continuano a disputare i loro test amichevoli e allenamenti congiunti sotto la regia dei loro allenatori. Dopo il primo test con il Sassuolo, in questo weekend ha disputato un nuovo allenamento congiunto la squadra delle Under15 Giovanissime di mr Nicole Sangiorgio che hanno vinto contro l'Uboldese per 5-4. Test amichevole di lusso anche per la squadra Under17 che è scesa in campo per affrontare la forte pari età dell'Inter.

Open Day giovanile in casa Como Women il 12 giugno

Intanto la società lariana ha organizzato anche un open day giovanile per reclutare nuove giocatrici. Porte aperte infatti sabato 12 giugno presso il centro sportivo di Appiano Gentile in viale dello Sport per tutte le bambine e ragazze nate dal 2007 al 2015 non tesserate ma che volessero provare a giocare

Questo l'invinto ufficiale del club lariano:

"Vi piace il calcio?

Volete provare a giocare?

Cercate un ambiente professionale, giovane, dinamico?

Allora Como Women è la risposta giusta!

Vi aspettiamo numerose al nostro Open day

Sabato 12 giugno dalle 16 alle 18 presso il Centro Sportivo di Appiano Gentile