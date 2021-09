Como Women, venerdì 3 settembre la presentazione ufficiale delle nuove maglie della prima squadra

Como Women: fervono i preparativi in vista del debutto nel campionato di serie B femminile 2021/22.

Como Women: il team continua ad allenarsi con mr Sebastian De La Fuente

In casa della Como Women è iniziato il conto alla rovescia che separa la prima squadra al debutto nel prossimo campionato di serie B femminile 2021/22 che avverrà in casa, al Comunale Giacinto Facchetti di Ponte Lambro, il 12 settembre contro il Cittadella. Ecco perchè nel quartiere generale lariano proseguono con intensità gli allenamenti delle azzurre sotto la guida del nuovo allenatore Sebastian De La Fuente e del suo staff per arrivare al meglio alla prima di campionato. Intanto la società del presidente Stefano Verga ha annunciato che venerdì 3 settembre 2021 presso la sede delle Assicurazioni Generali di Como alle ore 17.30, in via Cecilio 28, si terrà la presentazione ufficiale delle nuove maglie della prima squadra per la stagione 2021/2022.

Ricordiamo che inoltre la Como Women ha già aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per seguire il campionato femminile 2021/22 d serie B ma anche quelli delle squadre Primavera e Allieve.

Prezzi e campo di gioco stagione 2021/22: campionato serie B femminile Abbonamento partite campionato: 100 euro (sciarpa e tazza Como Women in omaggio) Biglietto singola gara: 10 euro Campo: Comunale Giacinto Facchetti – Ponte Lambro, via Geret al Lambro

Prezzi e campo di gioco stagione 2021/22: campionato Primavera Nazionale e Allieve Abbonamento partite campionato: 50 euro (Sciarpa Como Women in omaggio) Biglietto singola gara: 5 euro Campo: Comunale – Cislago, viale dello Sport

Acquisto tagliandi http://www.go2.it/ (online) o presso il campo di Cislago Per informazioni contattare biglietteria@comowomen.it