Con un finale in crescendo Cantù batte Cremona

L’Acqua San Bernardo Cantù trova una vittoria fondamentale davanti al pubblico del PalaDesio. I biancoblù si prendono lo scontro diretto con la Vanoli Cremona grazie al 91-83 finale.

La gara

Cantù parte forte con Bortolani e Gilyard, ma Cremona resta incollata grazie a Veronesi. Gli ospiti mettono la testa avanti con Willis, ma Ballo pareggia immediatamente. La Vanoli colpisce a raffica da tre punti e guadagna tre possessi di vantaggio. Bowden e Basile riportano Cantù a contatto. Nel minuto finale l’Acqua S.Bernardo si riavvicina ancora e chiude sotto 23-24 i primi dieci minuti.

Cremona mantiene il vantaggio, ma i biancoblù rimangono in scia. Moraschini costringe coach Brotto a fermare il gioco, ma una tripla di Burns allontana Cantù. Dopo un lungo inseguimento canturino, Basile firma la parità con una schiacciata. Willis riporta avanti gli ospiti, l’Acqua S.Bernardo riesce però a effettuare il sorpasso con una tripla di Gilyard. I biancoblù vanno così all’intervallo sul 47-44.

Il secondo tempo si apre con un’arrembante Vanoli, capace di tornare davanti nel punteggio. Durham sale di colpi e Cremona vola a +6. Sneed scuote Cantù, che riprende le redini dell’incontro e torna al comando. Casarin segna la nuova parità, ma Ballo replica dalla parte opposta. Ajayi e Moraschini consolidano il vantaggio canturino sul 69-62.

Cremona non ci sta e torna a un solo possesso di distanza. Sneed segna una tripla pesante, la Vanoli rimane però in partita e, a quattro minuti dalla sirena, ha altrettanti punti da recuperare. De Nicolao segna una tripla e Ndiaye risponde con la stessa moneta. Sneed trova un gioco da tre punti, Cremona accusa il colpo e i biancoblù scappano, con Moraschini che infila la tripla del +10. La Vanoli non molla fino alla sirena, ma non c’è più tempo per recuperare. Finisce 91-83.

I commenti

“Sono estremamente contento di questa vittoria – ha detto coach Nicola Brienza – Abbiamo messo grande attenzione su tutto quello che avevamo preparato. Sapevamo di affrontare una squadra in fiducia, che sarebbe venuta a Desio a fare una partita spavalda e così è stato. Noi però, rispetto alle due trasferte, siamo stati bravi a rimanere sul pezzo anche quando loro hanno trovato alcuni canestri difficili in serie. Avevamo messo il focus sui rimbalzi, sapendo che loro sono una squadra che tira molto da tre e ci avrebbe potuto dare situazioni di vantaggio sugli errori. Tutti hanno messo la giusta attenzione in questo. Adesso abbiamo subito un’altra trasferta importante contro una diretta concorrente e dobbiamo resettare, recuperare le energie e cercare di gestire bene i momenti della partita anche quando giochiamo lontano da Desio.”

“È stata una bella vittoria di squadra, abbiamo contribuito tutti a questo risultato – ha aggiunto Xavier Sneed – Erano due punti molto importanti per noi, anche perché giocavamo in casa. Il coach aveva preparato la partita con grande attenzione e siamo stati bravi a seguire il gameplan. Io sono soddisfatto della mia partita, ho fatto un po’ di fatica nelle prime giornate ma sto prendendo il ritmo giusto. La cosa più importante però è che la squadra arrivi al risultato.”

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VANOLI CREMONA 91 – 83 (23-24, 24-20, 22-18, 22-21)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 11, Bowden 4, Moraschini 18, De Nicolao 7, Ballo 18, Bortolani 5, Molteni N.E., Sneed 15, Basile 12, Ajayi 6, Ventura N.E., Okeke.

Vanoli Cremona: Anigbogu 2, Willis 9, Jones 7, Casarin 12, Grant 2, Galli N.E., Veronesi 8, Burns 9, Durham 20, Ndiaye 14.

Arbitri: Grigioni, Borgioni, Galasso.

Spettatori: 4191