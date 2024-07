Confermato Francesco Quagliozzi, Campi Reali al completo

Ultimo tassello per la Campi Reali Cantù stagione 2024/2025. Classe 2003, Quagliozzi è la quarta conferma dal roster dello scorso campionato.

Quagliozzi completa il roster

Si tratta di un volto noto all'ombra del campanile di San Paolo: Francesco Quagliozzi è stato confermato. Coach Alessandro Mattiroli commenta così la conferma: “Ho visto Francesco allenarsi l'anno scorso, e trovo che abbia caratteristiche diverse rispetto al nostro primo opposto (Marco Novello, ndr). Quindi secondo me è perfetto per noi per molti motivi: è un ragazzo che si impegna moltissimo, e di cui lo staff della scorsa stagione mi ha parlato benissimo, oltre che essere un'alternativa a livello tecnico rispetto a Novello perché ha delle caratteristiche completamente diverse. Appena ho saputo che c'era la possibilità che lui potesse rimanere ne sono stato molto contento”.

"Ci rivediamo al PalaFrancescucci"

Queste, invece, le parole del giocatore: “Ebbene sì, ci rivediamo al PalaFrancescucci! Sono molto contento di restare: quando sono stato chiamato in causa sono riuscito ad esprimermi al meglio e a divertirmi, quindi punto a continuare su questa strada. Il prossimo campionato sarà ancora più complicato: alcune squadre si sono rinforzate tanto prendendo giocatori dalla SuperLega, però sicuramente daremo il massimo per risultare la sorpresa positiva della stagione. A livello personale punto a dare il massimo per la squadra quando sarò chiamato in causa, e di crescere sia a livello tecnico che a livello umano. Poi cercheremo di creare un bel gruppo e divertirci in campo togliendoci qualche soddisfazione. Io non vedo già l'ora di iniziare!”.

La scheda

Nato a Roma, Quagliozzi è un opposto classe 2003. La sua carriera: 2015-2021: Roma 7 Volley (Giov./B); 2021-2022: Maury's Com Cavi Tuscania (A3); 2022-2023: Avimecc Modica (A3); 2023-…: Pool Libertas Cantù (A2). Palmares: Campionati Europei Under 18 (2020); Campionati Mondiali Under 20 (2021).

Photo credit: Patrizia Tettamanti