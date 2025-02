Consiglio provinciale FIP: il rinnovo a marzo

La pallacanestro comasca è pronta a rinnovare le cariche del Consiglio provinciale per il quadriennio Olimpico 2025-28.

Convocazione per il rinnovo del Consiglio provinciale

La FIP di Como, infatti, ha convocato tutte le sue società nostrane affiliate a partecipare all’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale di Como per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2025/2028. L’Assemblea si terrà a Cucciago, domenica 23 marzo, in prima convocazione alle ore 8.30 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in seconda convocazione alle 9.30. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno presso la Sala Consigliare del Comune di Cucciago in Via Sant’Arialdo, 2, a Cucciago. Come detto, all'ordine del giorno ci sarà l'elezione del presidente provinciale e dei quattro consiglieri provinciali, che saranno tutti eletti dai rappresentanti delle Società comasche affiliate alla FIP.