 Continua il momento no della Pallavolo Cabiate ko in casa anche con il Club Italia

Continua il momento no della Pallavolo Cabiate che i in occasione del 5° turno di ritorno ha dovuto incassare un'altra sconfitta casalinga per mano della giovani talentuose del Club Italia che si sono imposte con un secco 3-0. Per la Clerici Auto diretta da coach Gilles Reali un nuovo passo falso che la lascia al penultimo posto in classifica a quota 14 punti. Cabiate tornerà in campo sabato prossimo ospite della Parella Torino che riuscì a battere in casa nel match d 'andata per 3-2.

Risultati del 5° turno di ritorno di B1

Pall. Cabiate-Club Italia 0-3, Libellula-Palau 3-2, Novara-Santena 3-1, Villa Cortese-Trentino Energie 3-0, Legnano-Parella 2-3, Don Colleoni-Savis Volpiano 0-3, Chiavenna-Volano 0-3.

Classifica girone A di B1

Villa Cortese 46; Savis Volpiano 40; Volano 39; Capo D'Orso Palau 34; Santena 33; Libellula 31; Focol Legnano 29; Novara 27; Parella 25; Club Italia 22; Don Colleoni 16; Trentino Energie 15; Clerici Auto Cabiate 14; Chiavenna 6.

Programma del 6° turno di ritorno di B1

Sabato 15 marzo ore 21 Parella Torino-Cabiate, Novara-Palau, Trentino Energie-Santena, Savis Volpiano-Legnano, Chiavenna-Libellula, Club Italia-Don Colleoni, Volano-Villa Cortese.