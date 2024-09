Contro Reggio Emilia per la Campi Reali Cantù finisce 2 a 2

Il secondo allenamento congiunto contro Reggio Emilia tra Campi Reali Cantù e Conad è finito in pareggio. Ancora buone indicazioni per coach Alessandro Mattiroli, in un test che è stato molto diverso rispetto a quello disputato sette giorni fa al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate.

L'amichevole

Coach Alessandro Mattiroli parte con Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Marco Bragatto e Nicola Candeli centrali, e Leonardo Caletti libero. Nel corso dell'allenamento ha dato spazio a tutti i giocatori a sua disposizione.

Nel primo set la Conad prova a scappare a più riprese, ma viene sempre riagguantata dalla Campi Reali; il parziale di 6-1 sui turni al servizio di Sighinolfi e Porro (da 14-16 a 20-17) sarà decisivo per la vittoria interna (25-21).

Nel secondo parziale Cantù parte subito forte (0-4, 1-8), ma il doppio cambio di Reggio Emilia gli permette di rientrare (13-14); i canturini ri-allungano (17-21) per poi chiudere (20-25).

Foto 1 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 2 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 3 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 6 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 7 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 8 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia Foto 9 di 9 Photo credit: Piero Taddei - Conad Reggio Emilia

Nel terzo set sono i reggiani ad allungare subito (7-3), ma i lombardi approfittano di qualche errore per sorpassare (11-12); la reazione degli emiliani non tarda ad arrivare (18-13), e allungano fino al finale (25-18). Nel quarto parziale gli ospiti provano a volare via (3-6), ma un Porro scatenato in battuta guida al pareggio a quota 7; Bacco ripaga con la stessa moneta (7-11), Suraci anche (11-11), Bonola completa il sorpasso interno (18-16), Marzorati manda tutto ai vantaggi, chiusi dalla Campi Reali (25-27).

Il bilancio

Rispetto alle ultime uscite, Cantù non è così efficace sia in battuta (6 ace a fronte i 16 errori) che a muro (5 a segno). Si conferma però costante sia in ricezione (53% positiva e 18% perfetta) che in attacco (49%, con il 59% di Novello da segnalare).