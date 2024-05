Coppa Borgonovo: Cutrone eletto top player della stagione

Mercoledì 15 maggio, all’area feste di Montano Lucino, la Coppa Borgonovo è stata vinta Patrick Cutrone come miglior giocatore della stagione, eletto dai tifosi del Como.

Coppa Borgonovo, sul podio anche Gabrielloni e Semper

Magico Como. La festa è appena cominciata. La promozione in serie A è arrivata dopo l’ultima giornata di campionato di serie B giocata contro il Cosenza venerdì 10 maggio (1-1) e il Como 1907, ora, è tornato a correre tra le big del calcio italiano. E nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio, l’area feste di Montano Lucino ha accolto i tifosi lariani arrivati per la festa organizzata dai “Pesi Massimi” e assistere alla premiazione del 12esimo trofeo Coppa Borgonovo. A trionfare come top player eletto dai suoi tifosi è stato Patrick Cutrone, già miglior giocatore della Serie B Bkt 2023/2024. Sul podio anche Alessandro Gabrielloni e Adrian Šemper, presenti alla proclamazione. Il tutto, organizzato dai Pesi Massimi.

“E’ un onore"

Tra le urla e il sostegno dei tifosi, a prendere la parola dopo aver ricevuto il premio è stato Cutrone: “E’ un onore vincere questo premio. Grazie ai miei compagni, alla squadra e grazie a voi tifosi che non ci avete mai fatto mancare il vostro supporto”. Un grande entusiasmo, merito dei tanti appassionati grandi e piccini, che stanno creando il calcio del futuro. Al campione, regalato anche un disegno di lui in campo.

Un regalo è stato donato a Bomber Gabrielloni, una scultura della sua storia.