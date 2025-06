Coppa Giove: Cantù U15 debutta battendo l'Urania Milano

Oggi si è alzato il sipario sulla 35esima edizione della Coppa Giove, il prestigioso torneo internazionale di basket giovanile.

Via alla Coppa Giove

Si svolge in questo fine settimana sui campi di Monza, Lissone e Villasanta e vede tra le 16 formazioni in gara anche il PGC Cantù: lo scorso anno si classificò al quarto posto. Di ritorno dalla finali nazionali di categoria giocate ad Agroppli. Cantù è stata inserita nel girone D con Urania Milano, i lituani del Tornado Kaunas e gli spagnoli di Next Hoop Badalona. La squadra canturina, per l'occasione allenata dal tandem Alberio-Cipoletta è partita con il piede giusto in questa 35esima edizione vincendo oggi la gara d'esordio giocata a mezzogiorno e vinta contro l'Urania per 84-53. Già nel pomeriggio la seconda sfida del girone contro i lituani del Tornado Kaunas. Domani mattina alle ore 11.30 invece il terzo e ultimo impegno eliminatorio che vedrà i canturini affrontare i pari età del Next Hoop Badalona. Domenica mattina in cartellone le semifinali e nel pomeriggio tutte le finali a caccia della Coppa Giove che lo scorso anno fu vinta dall'Estonia National Team.

Questi i gironi della 35esima edizione

Girone A: APU Udine, Buducnost Podgorica, ICAM Munich, APL Lissone.

Girone B: EA7 Armani Olimpia Milano, Estonia National Team, Basket Poznan e Aurora Desio.

Girone C: CMSPORTS, Ayers Rock Gallarate, Ilidza Bby Sarajevo, Arno Basket.

Girone D: PGC Cantù, Tornado Kaunas, Next Hoops Badalona, Urania Milano.