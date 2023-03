Manca ormai pochissimo alla resa dei conti, alle Final Four di Coppa Italia LNP di Serie B e di Serie A2 che vedranno impegnate come organizzatrice e come partecipante l'Acqua S. Bernardo Cantù e proprio la partita della squadra canturina è stata spostata alle 21.

Coppa Italia LNP: cambiano gli orari del sabato, Cantù gioca alle 21

Questa la nota ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro:

"Facendo seguito a quanto richiesto dalla Questura di Varese, in data 6 marzo, e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Lega Nazionale Pallacanestro informa che il calendario delle gare di semifinale di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West viene così modificato".

SABATO 11 MARZO

Semifinali Serie B

ORE 13.00 VI.DA.SI REAL SEBASTIANI RIETI - BLACKS FAENZA

ORE 15.15 ELACHEM VIGEVANO - AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Semifinali Serie A2

ORE 17.45 VANOLI BASKET CREMONA - REALE MUTUA TORINO

ORE 21.00 ACQUA SAN BERNARDO CANTU' - TRAMEC CENTO

Non subiscono alcuna variazione gli orari delle gare di finale di domenica 12.

DOMENICA 12 MARZO

ORE 16.00 FINALE SERIE B

ORE 19.00 FINALE SERIE A2