Sorrisi canturini

Ieri sera.

Grazie a una grande prova di squadra, l’Acqua S.Bernardo passa il primo turno di Final Eight Coppa Italia LNP, eliminando una Tezenis Verona capace di conquistare dieci successi consecutivi in campionato. Al “PalaLeombroni” di Chieti finisce 80 a 79. Cantù, dunque, accede alla semifinale di domani dove affronterà, questa volta a Roseto degli Abruzzi, la Givova Scafati, vincitrice dell’altro quarto di finale contro Monferrato. Sarà quindi il match tra Cantù e Scafati a chiudere la giornata di domani, in campo alle ore 18:00 al “PalaMaggetti” di Roseto; eventuale finale sempre a Roseto, domenica alle 19.

Coppa Italia Pallacanestro Cantù batte Verona e va in semifinale

Acqua S.Bernardo in campo alla palla a due con Bryant, Allen, Severini, Da Ros e Bayehe; gli ospiti rispondono schierando Caroti, Anderson, Rosselli, Johnson e Pini. Ottima partenza dei canturini, subito precisi da oltre l’arco con le triple in sequenza di Allen, Severini e Da Ros; quest’ultimi due gli ex di serata. Dopo 4’ di gioco è Cantù a condurre il gioco, avanti 11 a 8 sotto gli occhi del suo capitano, Sergio, presente in tribuna a tifare per i compagni. La risposta della Scaligera, però, non si fa attendere e, con Caroti prima e Johnson poi, la formazione veneta riesce a piazzare il controsorpasso, 17-18 a due minuti e mezzo fine dalla fine della prima frazione. Nel finale Bucarelli e Nikolic portano Cantù avanti di due possessi; 24-20 al 10’, da segnalare un fallo antisportivo di Candussi nell’ultimo minuto.

Il secondo periodo inizia con Bryant in grande spolvero, autore di quattro punti consecutivi; due di questi davvero pregevoli, frutto di una schiacciata. Acqua S.Bernardo avanti di tre possessi: 28-20 in avvio. Il vantaggio maturato da Cantù aumenta grazie alla tripla a bersaglio di un ispiratissimo Allen, che consente ai brianzoli di allungare di nove lunghezze (31-22). La Scaligera torna su nel punteggio ma Bucarelli, da tre, permette ai biancoblù di riabbracciare, con merito, i tre possessi di scarto. Lo stesso Bucarelli, in contropiede dopo una bella rubata di Da Ros, serve ad Allen il pallone del +9 che costringe coach Ramagli a interrompere il gioco con un time out. Al rientro in campo, non tarda ad arrivare la prevedibile reazione di Verona, tornata a -5. Il distacco resta invariato anche all’intervallo lungo e le due squadre fanno così rientro negli spogliatoi sul parziale di 38 a 33 al 20’.

Il secondo tempo si apre come era finito il primo, ossia con Allen sempre più protagonista del match, già a quota 17 punti. La situazione in casa Acqua S.Bernardo si complica quando, a neppure 3’ dall’inizio del quarto, Bayehe è obbligato a fare ritorno in panchina per via di due falli spesi in un amen; già quattro i falli a carico del nazionale camerunese. A questo punto è nuovamente Allen a caricarsi sulle spalle l’intero attacco, realizzando cinque punti consecutivi che permettono a Cantù di tornare in vantaggio di due possessi pieni; 46-40 a metà frazione. Tuttavia, un’orgogliosa Verona riesce a salire nel punteggio grazie a un guizzo del suo capitano, Rosselli. Un attimo dopo, tegola per la Tezenis: il “bomber” Anderson è sanzionato con un quarto fallo personale in seguito a un tecnico rimediato. Caroti nel finale prova a invertire il trend con un canestro dietro l’altro; Scaligera a sole due lunghezze di ritardo da Cantù. A ottantacinque secondi dalla fine del terzo quarto Candussi firma la schiacciata del pareggio, a lungo rincorso dalla compagine gialloblù. Stefanelli, dalla panchina dona vigore a Cantù con una gran tripla, assaporando per un attimo i due possessi di vantaggio, prima della schiacciata di Grant. Cusin nei secondi finali firma il momentaneo +4 dalla lunetta, chiudendo il terzo quarto 60 a 56.

L’ultima frazione di gioco si apre con Verona molto più fluida in attacco, Candussi e Spanghero i protagonisti in avvio. Udom in lunetta fa 1 su 3, abbastanza, però, per pareggiare. Udom, ancora lui, firma il sorpasso scaligero. 62-64 a sei minuti abbondanti dal termine; coach Sodini vuole vederci chiaro e ferma tutto con un time out. Al rientro in campo Stefanelli si fa subito perdonare da un ingenuo fallo su tentativo di tripla di Udom, poco prima, realizzando con coraggio un gran canestro. Due triple, una in fila all’altra, di Stefanelli e Da Ros, riportano Cantù avanti di quattro lunghezze dopo tanto tempo; 70-66 al 35’. Trenta secondi dopo Bayehe è costretto a lasciare il parquet per via del suo quinto fallo personale, Cusin al suo posto per il finale di gara. Dall’altra parte, però, Caroti è ancora scatenato ed è lui a condurre la Tezenis avanti di uno (72-73). Da Ros gli risponde subito: tripla pesantissima a due minuti e mezzo dal termine. Tap-in di Cusin essenziale come l’aria, canturini avanti 77 a 73. Da Ros, ancora Da Ros: seconda tripla consecutiva per l’ala forte della S.Bernardo. A un minuto dalla fine Bucarelli abbandona il parquet per cinque falli. Finale con il brivido: Rosselli segna la tripla del -1 ma a vincere è Cantù, che vola in semifinale. Finisce 80 a 79.