Coronavirus, Ac Novedrate finalmente può giocare la prima di campionato: c’è l’ok di Ats Insubria.

Il caso di un positivo al Covid-19 nel Don Bosco Cesano, squadra contro la quale il Novedrate ha giocato domenica 20 settembre, aveva portato la società di calcio, a rimandare la prima di campionato in attesa di notizie dalle autorità sanitarie. Oggi finalmente buone notizie.

“Siamo stati contattati da ATS Insubria che, confermando la positività di un calciatore del Don Bosco, ha pero’ escluso l’applicazione di controlli o protocolli per quanto riguarda gli atleti e i dirigenti della nostra squadra – spiegano dalla società – In quanto non sussiste equiparabile rischio a quello dell’utilizzo del medesimo spogliatoio. Pertanto autorizza la ripresa degli allenamenti e la partecipazione a gare di campionato e coppa”.