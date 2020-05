Corsa in montagna annullato il 48° Trofeo Jack Canali

Corsa in montagna salta l’evento organizzato dal Gruppo Bollettone di Albavilla.

Corsa in montagna la gara si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 24 maggio ma è stato rinviato al 2021

L’emergenza coronavirus ha colpito un pò tutto lo sport comasco e non ha risparmiato la corsa in montagna. Purtroppo infatti è saltata una delle manifestazioni tradizionali in provincia, l’edizione numero 48 del Trofeo Jack Canali, gara Nazionale di Corsa in Montagna organizzata come ogni anno dal 1972 dal Gruppo Bolettone ASD di Albavilla. La manifestazione storica entrata nel cuore degli appassionati lariani e non era stata programmata per domenica 24 maggio 2020 con partenza alle ore 9.30 da Piazza Roma ad Albavilla (mt. 438 slm) e dopo un percorso di 6.7 chilometri si sarebbe dovuta concludere sull’arrivo in vetta al Monte Bollettone (Croce mt. 1320 slm). Un percorso tosto ma affascinante tra sentieri e mulattiere di montagna che putroppo però i tanti appassionati della disciplina quest’anno dovranno saltare. Il Gruppo Bollettone però ha dato appuntamento a maggio 2021 quando è stata rinviata l’edizione numero 48 del Trofeo Jack Canali.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU