Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como e provincia

Olgiate Comasco : sabato 29 marzo, dalle 21, in Pineta, la sezione autonoma dell’Avis di Olgiate Comasco invita i ragazzi dai 16 anni in avanti a partecipare alla festa denominata "Be Red" con dj set e giochi avisini.

Beregazzo con Figliaro : domenica 30 marzo, dalle 9, nell’area industriale e artigianale di via Cerè, gare di motocross per la sesta edizione della manifestazione in memoria di Ivan Riggi. L'evento è supportato dal Team Hazzard di Binago e da Loreno Race.

San Fermo della Battaglia : sabato 29 marzo, in Sala consiliare, la mostra "Bassone quale umanità?": una finestra aperta sulla casa circondariale. Ingresso libero.

San Fermo della Battaglia : domenica 30 marzo, alle 17 nell'auditorium comunale di via Lancini, concerto di violino e pianoforte. In primo piano le sorelle musiciste Emanuela (pianoforte) e Magda Ughetti (violino). Ingresso libero.

Cosa fare a Erba e provincia

Anzano: «Facciamo festa», domenica 30 marzo, al centro polifunzionale, per salutare la primavera. L’evento inizierà alle 9: ci saranno bancarelle di hobbistica; dalle 11, aperitivo al Caffè degli Artisti a un prezzo speciale; dalle 12.30 panini con la salamella. Alle 15.30, spettacolo del giocoliere Stefano Papia. Per tutta la giornata: gonfiabili ed elastici; toro meccanico; musica con Dj Charlie; frittelle, zucchero filato, caramelle, banchetti dei genitori della scuola dell’infanzia «Marchesa Lina Carcano» e del canile di Erba. Il termine dell’evento è previsto per le 18. Ingresso libero. Tutti sono invitati.

Orsenigo: Trattori d’epoca e non solo saranno i protagonisti nel raduno di domenica 30 marzo a Orsenigo, organizzato dall’Associazione anziani e pensionati, con agricoltori locali e patrocinio del Comune. Si inizia alle 8.30 con ritrovo in via De Gasperi. Dalle 9, tractor football, cippatura, aratura, dimostrazioni e attività per bambini. Alle 10 messa, benedizione dei mezzi e sfilata. Alle 13 pranzo al Parco di Liegro (su prenotazione al 338/8591685). A seguire, torta e ringraziamenti; dalle 16, dimostrazione e prove di traino con slitta aperta ai partecipanti al raduno.

Alzate Brianza: Alzate B.(mnk) Giornata del verde pulito: appuntamento a sabato 29 marzo per ripulire le vie del paese dai rifiuti. L’iniziativa è organizzata dal Comune e in particolare dall’assessorato all’Ambiente, con la collaborazione delle associazioni del territorio, ed è aperta a tutta la cittadinanza. La Polizia locale garantirà la sicurezza dei volontari durante la pulizia; ci sarà poi un mezzo dell’operatore ecologico e uno di Econord.

Il ritrovo è previsto alle 13.30 presso la sede del Circolo pensionati in via Girola. A tutti i partecipanti si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e di portare scarpe comode. A ciascun partecipante sarà consegnato un apposito giubbino catarifrangente, fornito da Bcc Brianza e Laghi.

In caso di maltempo la giornata sarà rinviata al sabato successivo, 5 aprile.

Alzate Brianza: Un incontro speciale per futuri e neo-genitori: appuntamento sabato 29 marzo, alla biblioteca comunale «Alciato» con i volontari del progetto Nati per leggere. Dalle 10 ci sarà infatti uno speciale evento dedicato a futuri genitori e neogenitori con bebè fino a 18 mesi per scoprire quanto sia importante la lettura fin dai primi mesi di vita. Insieme si esploreranno i benefici della lettura sin dalle prime settimane; i libri più adatti alla fascia 0-18 mesi. Seguirà un momento di condivisione insieme ai volontari Npl.

L’ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata. Sarà una bella occasione per neogenitori e futuri genitori per creare un legame speciale con il bambino attraverso le parole e le storie. Maggiori informazioni in biblioteca.

Inverigo: la parrocchia propone domenica 30 marzo alle 16 una meditazione musicale con il Coro Anonimo Quarto. Appuntamento in chiesa Sant'Ambrogio. L'iniziativa fa parte del programma quaresimale "Pellegrini di Speranza”.

Cosa fare a Cantù e provincia

Brenna : La «giornata del verde pulito», l’evento organizzato in collaborazione tra oratorio, Alpini, associazione Cacciatori e associazione «Brenna Pulita», è arrivata alla sua 37esima edizione. L’incontro si terrà domenica 30 marzo con il ritrovo in piazza don Antonio Macchi alle 9.20.

Bregnano : Una serata musicale per accogliere la bella stagione. La BiBi Banda Bregnano, diretta dal maestro Franco Arrigoni sabato si esibirà nel «concerto di primavera». L'appuntamento è al centro polifunzionale di via Sauro. L'inizio è alle 20.30; l'ingresso è libero. I giovani componenti della BiBi Banda suoneranno magistralmente vari brani, tra cui «I musicanti di Brema»; la voce narrante sarà quella di Riccardo Cecini.



Cadorago : Quattro passi per conoscere le zone verdi del paese. La «camminata per il territorio», concretizza un'idea lanciata dai Comuni di Cadorago, Cassina Rizzardi e Fino Mornasco e realizzata in collaborazione con alcune associazioni locali. E' in programma per sabato, nel pomeriggio. Il ritrovo è per le 14 a Fino Mornasco, nel parcheggio antistante la stazione delle Ferrovie Nord. Il gruppo quindi, percorrerà il tracciato nel territorio dei tre comuni: il tratto previsto è lungo circa tre chilometri, del tutto percorribili senza grandi difficoltà da grandi e piccoli. Si prevede di finire attorno alle 16.30. La partecipazione è gratuita; non è richiesta alcuna iscrizione. L'obiettivo dell'iniziativa è di riscoprire e valorizzare gli spazi naturali del territorio dei tre Comuni organizzatori, coinvolgendo i cittadini, le associazioni e i gruppi di vicinato in un momento di comunità. Oltre allo stare insieme per un pomeriggio e divertirsi nella natura, la camminata vuole essere un'opportunità per riscoprire il territorio dei paesi limitrofi. Il tracciato consente di godere di quei benefici per la salute che la natura offre quotidianamente a tutti. I cittadini infatti, possono respirare nel verde conoscendo al tempo stesso la fauna e la flora che caratterizzano questa zona.