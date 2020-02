Costa Masnaga batte Torino: il pericolo retrocessione si allontana

Dall’altra parte dell’oceano direbbero “It’s a big win”. E infatti questi due punti raccolti dalla Limonta Sport Costa Masnaga nella sfida contro l’Iren Fixi Torino, 72-59 il finale, hanno un peso specifico doppio.

Costa Masnaga batte Torino

Non solo permettono di salire a quota 10, staccando di 6 punti l’ultimo posto, ovvero quello della retrocessione diretta, ma si ribalta pure la differenza canestri, visto che Torino all’andata aveva vinto di sette punti, 69-62. Se proprio nella partita a Torino era stato l’ultimo quarto a fare la differenza in negativo, con la rimonta delle piemontesi, questa volta la fa in positivo, con un parziale di 23-13 con cui le pantere hanno azzannato il match.

Il commento del coach

Il commento di coach Paolo Seletti è raggiante: “Super vittoria, sono molto contento perché per la prima volta abbiamo dato un segnale di riuscire a prendere e poi a tenere in mano una partita per gran parte del match. All’intervallo il vantaggio era risicatissimo rispetto ai 15 tiri presi in più di Torino: brave le nostre lunghe a lavorare benissimo a rimbalzo offensivo, però non abbiamo capitalizzato a dovere facendo qualche errore di troppo. Frost stasera ha toccato tutto quello che volava, qualcosa di mostruoso: è stata impressionante perché ha preso 22 rimbalzi e ne ha toccati altri 4-5, ma è stata brava anche a rimanere aggressiva nonostante i primi tiri non le fossero entrati”. Quindi conclude: “Matilde Villa ha fatto la miglior partita difensiva dall’inizio del campionato e questa è la miglior notizia. È stata una bella partita di squadra, distribuendo bene i punti, ci stiamo passando di più la palla e la qualità di gioco migliora. A parte il terzo quarto, dove siamo calate un po’ difensivamente, per il resto abbiamo difeso a uomo, facendo tante cose tattiche anche più difficili del solito: sicuramente un passo in avanti che, però, andrà adesso confermato già dal prossimo turno”.

