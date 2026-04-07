Cresce l’attesa per le finali provinciali U15 maschile e U14 femminile

Dopo la sosta pasquale, torna in campo la pallavolo giovanile comasca per le finali provinciali.
In attesa di finali provinciali
Nel prossimo week-end vivrà due momenti molto attesi. Domenica 12 aprile infatti sono in programma le finali provinciali per le categoria Under15 maschile e Under14 femminile sotto la regia della Fipav di Como.
FINALE UNDER 15 MASCHILE
L’appuntamento per l’atto della categoria U15 maschile che assegnerà il titolo provinciale è fissato come detto per domenica 12 aprile presso il Palazzetto dello Sport di Via Sant’Antonio da Padova 6/B a Mariano Comense dove dalle ore 15 andrà in scena la Final four.
Alle ore 15 finale 3° -4° posto Volley CdG Erba – R&S Volley
Alle ore 17 finale 1°-2° posto PVI Studio Ottolina Ardor2k Mariano – Polisportiva Intercomunale