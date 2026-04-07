Volley giovanile

Cresce l’attesa per le finali provinciali U15 maschile e U14 femminile

Tempo di Final 4 lariane: appuntamento per domenica 12 aprile a Mariano e Cagno.

Cresce l’attesa per le finali provinciali U15 maschile e U14 femminile

Como · 07/04/2026 alle 17:45

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Dopo la sosta pasquale, torna in campo la pallavolo giovanile comasca per le finali provinciali.

In attesa di finali provinciali

Nel prossimo week-end vivrà due momenti molto attesi. Domenica 12 aprile infatti sono in programma le finali provinciali per le categoria Under15 maschile e Under14 femminile sotto la regia della Fipav di Como.

FINALE UNDER 15 MASCHILE
L’appuntamento per l’atto della categoria U15 maschile che assegnerà il titolo provinciale è fissato come detto per domenica 12 aprile presso il Palazzetto dello Sport di Via Sant’Antonio da Padova 6/B a Mariano Comense dove dalle ore 15 andrà in scena la Final four.

Alle ore 15  finale 3° -4° posto Volley CdG Erba – R&S Volley

Alle ore  17 finale 1°-2° posto Valbreggia Volley – Union Volley Mariano
FINALE UNDER 14 FEMMINILE
In contemporanea dalle ore 15 ma presso il Palazzetto Intercomunale di Via Brella 15 a Cagno si svolgeranno le finali provinciali per la categoria Under14 femminile.
Alle ore 15 finale 3°-4° posto Farmacia Trimarco Como Volley – San Giorgio Luraghese
Alle ore 17 finale 1°-2° posto PVI Studio Ottolina Ardor2k Mariano – Polisportiva Intercomunale
Tutte le gare di entrambe le Final 4 saranno tremese Live sul canale YouTube @fipav-como
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