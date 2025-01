Crolla il Cassina, il Colverde è vivo: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: Cassina travolto nel big match

Girone A - La For Soccer agguanta in pieno recupero l'Union Gorla grazie al rigore di Pozzobon (2-2): uomini di mister Trunetti che restano quarti, raggiunti però da Tradate Abbiate e Folgore Legnano.

Girone B - Caduta dolorosa per il Cassina a Cesate: Sc United passa 4-1 e si prende la vetta, mentre i gialloblù scalano in terza posizione. Perde anche l'Itala, battuta in casa 2-5 dal Luisago Portichetto: nerostellati decimi a quota 22 punti. Altro colpo esterno importante invece per la Cdg Veniano, che passa 0-1 a Canzo e si porta al quartultimo posto con 14 punti. Bulgaro sconfitto 0-2 dal Menaggio: ora è terzultimo con 13 punti.

Seconda categoria: una super Aurora ferma la dominatrice Cucciago, dietro colpo del Colverde

Girone G - Dopo 15 vittorie di fila, è l'Aurora a compiere l'impresa di fermare sull'1-1 la corazzata Cucciago: ragazzi di mister Fumarola che restano secondi a 33 punti. Frena il Cda Cavallasca, che non va oltre il 2-2 con la Concagnese: sanfermini terzi in classifica a quota 31, biancoblù dodicesimi a 16. Continua invece l'ottimo momento dell'Uggiatese, che a Tavernola infila la quarta vittoria consecutiva (0-1): ora è undicesima con 20 punti. In chiave salvezza, colpaccio del Colverde, che supera 2-1 la Cdg Erba e abbandona il fondo della classifica: è terzultimo a 12. Rinviata per campo ghiacciato la sfida della Guanzatese con il Serenza Carroccio: i rossoblù al momento sono ultimi a 10 punti.

Terza categoria: niente da fare per il Real San Fermo

Como - Girone A - Continua il momento negativo del Real San Fermo, che si arrende in casa anche alla Polisportiva Sant'Agata (2-4) e scivola all'ottavo posto a quota 23 punti.