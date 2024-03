Cross Olgiatese, arriva la 45esima edizione

Arriva la 45esima edizione del Cross Olgiatese, manifestazione podistica che aggrega centinaia di partecipanti a Olgiate Comasco.

L'impegno del "Dialogo Club Bric’s"

Lunedì primo aprile, con partenza dalla Pineta, il "45° Cross Olgiatese - Ricordando Mario Briccola", classico appuntamento podistico di Pasquetta organizzato dall’associazione olgiatese "Dialogo Club Bric's" con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell’azienda "Bric’s".

Tradizione podistica di Pasquetta

"L’evento è giunto alla sua 45esima edizione - spiega il presidente Franco Rossini - E’ aperto a tutti e prevede tre itinerari di varia distanza per dare la possibilità ai partecipanti di optare per il percorso più adatto alla propria preparazione fisica. I tracciati di 7, 12 e 18 chilometri sono interamente su sterrato di sentieri boschivi e strade carrarecce del nostro territorio e risultano senza alcuna difficoltà. Considerato il carattere ludico motorio della manifestazione, la partenza è diluita nell’arco di un’ora e mezza, a partire dalle 7.30 al centro sportivo “Mario Briccola”, in località Pineta".

Iscrizioni e gadget

La quota di partecipazione è di 3,50 euro, per i non soci Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti) è previsto un supplemento di 50 centesimi per la copertura assicurativa. Sui percorsi e all’arrivo saranno allestiti punti di ristoro, forniti di bevande e generi di conforto. A conclusione della manifestazione, agli iscritti verranno consegnati un gadget e una tracolla multi tasca con riporti in pelle della ditta “Bric’s”.