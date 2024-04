Cross Olgiatese con 680 podisti in movimento malgrado la pioggia

Cross Olgiatese, la classica manifestazione podistica di Pasquetta ha radunato quasi 700 appassionati a Olgiate Comasco.

Tradizione podistica

La 45esima edizione, nella mattinata odierna, lunedì primo aprile, ha aggregato 680 iscritti. Nonostante il perdurare del maltempo, un esercito di camminatori e di runner ha confermato la propria partecipazione. Presenti podisti da varie province lombarde e anche da Piacenza.

Grande sforzo organizzativo

Un gruppo di 60 volontari, insieme a Franco Rossini, presidente del Dialogo Club Bric’s, associazione organizzatrice, ha fatto sì che tutto andasse per il meglio, appunto malgrado la pioggia insistente degli ultimi giorni. A disposizione anche Protezione civile e Polizia locale, oltre alla pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco. Il dispiacere per le condizioni atmosferiche, penalizzanti per una manifestazione podistica arrivata anche a superare i 2.000 iscritti, è stato mitigato dalla presenza di quasi 700 fedelissimi.

Ospiti speciali

Tra i podisti, Roberto Briccola, presidente di Bric’s, e il figlio Carlo, al lavoro anche per la parte della raccolta delle iscrizioni. Presente Giuseppe Colantonio, presidente della Ivv, organizzazione mondiale attiva per il podismo.

Gruppo più numeroso

Il tradizionale momento delle premiazioni ha sancito la “vittoria” del gruppo di cammino di Olgiate Comasco: il più numeroso, con 48 podisti. Dopo otto anni di attività, significativa soddisfazione per il sodalizio olgiatese.