CSI Como al via il XXVI campionato provinciale di Tennis da tavolo

CSI Como i pongisti lariani sono pronti a tornare in campo a breve.

CSI Como il comitato lariano ha definito il regolamento e le date, il via il 5 aprile da Inverigo

L’attività sportiva del CSI Como è pronta ripartire e tra le prime discipline a scendere in campo nella nostra provincia c’è il tennis tavolo. Il movimento nostrano ha infatti definito un regolamento ad hoc per organizzare e disputare le competizioni provinciali in totale sicurezza. La Commissione Tecnica Provinciale Tennis Tavolo ha deciso di far partire il Campionato Territoriale di Tennis Tavolo 2021 con le gare che non si svolgeranno solo al pomeriggio ma per alcune categorie anche al mattino. Gli orari di inizio delle gare verranno comunicati entro il venerdì antecedente la gara, per evitare assembramenti all’interno della palestra. Il Campionato provinciale non si svolgerà pertanto con le solite 3 prove più la Finale: le prove saranno solo 2, con la possibilità di una terza prova che potrà essere considerata la Finale o la prova di riserva laddove si dovesse annullare una delle due prove precedenti. Tutte le prove saranno valevoli per l’ammissione al Campionato Nazionale Tennis Tavolo.

Il Comitato Provinciale CSI di Como, in collaborazione con la commissione di Tennistavolo e con le società sportive, organizza il XXVI Campionato Provinciale CSI di Como di Tennis Tavolo. La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili, dei tesserati CSI per la stagione sportiva 2020-2021 e si articola su 3 (tre) prove prime due ad aprile e una a giugno.

calendario delle gare provinciali

1) 05/04/2021 a Inverigo ASD US Villa Romanò Singolo iscrizioni entro ore 18 del 1 aprile 2021

2) 18/04/2021 Inverigo ASD US Villa Romanò Singolo iscrizioni entro ore 18 del 15 aprile 2021

3) 20/06/2021 Inverigo ASD US Villa Romanò Singolo iscrizioni entro ore 18 del 17 giugno 2021

Queste le categorie in gara

Giovanissimi m/f 2010/2013 (8 anni compiuti)

Ragazzi/e 2008/2009

Allievi/e 2006/2007

Juniores m/f dal 2003 al 2005

Seniores m/f dal 1982 al 2002

Adulti m/f dal 1970 al 1981

Veterani A m/f dal 1959 al 1969

Veterani B m/f dal 1958 e precedenti

Eccellenza m A Classificati naz. Fitet dal n°1 al n°600 e 3a categoria

Eccellenza m B Classificati naz. Fitet dal n°601 al n°1200

Eccellenza f Classificate naz. Fitet dal n°1 al n°250 e 3a categoria

Atleti con disabilità Categoria unica

Gli Atleti/e nati/e nel 2013 potranno partecipare ai Campionati Nazionali se alla data della manifestazione risulteranno aver compiuto 8 anni.