CSI Como chiusa la stagione dei campionati di squadra e individuali

CSI Como delibera ufficiale del comitato territoriale lariano.

CS Como per la stagione 2019/20 non verrà emesso alcun verdetto: nessuna promozione e nessuna retrocessione

Anche il CSI Como paga un pesante dazio alla pandemia del Coronavirus. Il consiglio provinciale del comitato territoriale lariano ha infatti deliberato in questi giorni di ritenere conclusi tutti i campionati della stagione sportiva 2019/20 sia di squadra che individuali senza attribuire ed emettere nessun verdetto. Quindi nessuna promozione e nessuna retrocessione.

Questa la delibera del CSI Como

Il Consiglio Provinciale del Comitato Territoriale CSI di COMO, in accordo con il Comitato Regionale CSI Lombardia e in linea con le decisioni assunte dalla Presidenza Nazionale CSI;

preso atto della situazione relativa alla Pandemia di Coronavirus – COVID19, che sta pesantemente colpendo la Regione Lombardia e il territorio del Comitato di Como;

preso altresì atto delle disposizioni di prevenzione e limitazione disposte dalle competenti Autorità Governative e delle Ordinanze assunte dal Presidente della Regione Lombardia;

ritenuto prioritario garantire la tutela e la salute dei Tesserati delle Associazioni Sportive affiliate;

dato atto che non si possono prevedere termini certi per la ripresa, in sicurezza delle Attività Sportive;

ritenuto di procedere a determinare la conclusione anticipata e definitiva dei Campionati Sport di Squadra ed Individuali del Comitato CSI COMO

con voti: favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

Delibera

A) di ritenere conclusi, in modo anticipato e definitivo, i Campionati Sport di Squadra ed Individuali del Comitato Territoriale CSI COMO per la Stagione Sportiva 2019/2020 alla data di interruzione dei Campionati stessi, disposta dalle Superiori Pubbliche Autorità, senza attribuzione di titolo sportivo, ad eccezione di quelli già assegnati;

B) di non considerare per l’anno sportivo 2019/20, ove previste, nessuna promozione o retrocessione; per la stagione sportiva 2020/21 ogni squadra manterrà i diritti acquisiti per la stagione sportiva 2019/20 compresi quelli ottenuti a seguito di ripescaggio. Qualora, per completare l’organico delle categorie, si dovesse procedere a ripescaggi gli stessi avverranno in base alle classifiche al termine dei gironi di andata della stagione sportiva 2019/20.

C) di dare mandato all’amministratore affinché provveda ad accreditare sulle schede contabili delle società, per gli sport di squadra, la quota arbitrale relativa alle partite non disputate.

D) di trasmettere il presente atto al Comitato Regionale CSI Lombardia e alla Presidenza Nazionale, pubblicando lo stesso, anche per estratto, sul sito istituzionale del Comitato.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU