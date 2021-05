CSI Como: domenica 30 a Inverigo la Seconda prova Zona A campionato nazionale tennis tavolo 

CSI Como appuntamento importante nel weekend organizzato a Vila Romanò.

CSI Como una giornata valida anche come 31° Campionato Regionale CSI Lombardia

Weekend importate per gli appassionati lariani del tennis tavolo e per il Comitato Provinciale del CSI Como che, in collaborazione con la Società ASD US VILLA ROMANO’, ha organizzato per domenica 30 maggio la seconda prova Zona A valida fase di qualificazione al Campionato Nazionale di Tennis Tavolo.

L’appuntamento, valido anche come 31° Campionato Regionale CSI Lombardia di Tennis Tavolo, si svolgerà presso la palestra di Via Manzoni, 1 ad Inverigo, frazione Villa Romanò. Ovviamente tutte le gare e i partecipanti rispetteranno il Protocollo Covid 19 predisposto dal CSI e tutta l’evento si svolgerà in completa sicurezza. Sarà in vigore l regolamento del 31° Campionato Regionale di Tennistavolo, emanato dalla Commissione Tecnica Regionale del Tennis Tavolo Ricordiamo che gli incontri nei GIRONI eliminatori, compresi i gironi unici, si svolgeranno, a discrezione del Giudice Arbitro, con la formula 2 su 3 oppure 3 su 5 agli 11 punti, mentre nel tabellone ad eliminazione diretta, gli incontri si svolgeranno con la formula consueta 3 su 5.

Programma della manifestazione

Ore 8.00 Ritrovo concorrenti – controllo tessere

per la S. Messa si farà riferimento all’orario delle celebrazioni nella vicina Parrocchia

Ore 9.00 Inizio gare Veterani M. A e B – Adulti M. – Seniores M.

A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie

Ore 14.00 ca Termine gare e premiazioni

Ore 14.30 Ritrovo concorrenti categorie giovanili e rimanenti categorie femminili – controllo tessere

Ore 14.40 Inizio gare Juniores M – Allievi M – Ragazzi M – Giovanissimi M – Categorie Femminili

Eccellenza Maschile e Femminile

A seguire tabellone ad eliminazione diretta per le suddette categorie

Ore 19.30 ca Termine gare e premiazioni.