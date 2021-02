CSI Como è stato eletto online il nuovo consiglio del comitato lariano

CSI Como si è svolta sabato 30 gennaio l’attesa Assemblea elettiva territoriale.

CSI Como confermato il presidente Raffaele Carpenedo con lui presentata squadra direttiva per il quadriennio 2021-24

Il Comitato CSI di Como ha un nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2021-24. Sabato 30 gennaio infatti si è svolta l’attesa Assemblea Elettiva del CSI lariano che è stata effettuata on line a causa dell’emergenza Covid e che ha visto i presidenti delle società sportive nostrane chiamati ad eleggere il team del nuovo consiglio che lavorerà nel comitato provinciale nel prossimo quadriennio 2021-24. Dopo le operazioni di voto al timone del direttivo è stato eletto o meglio rieletto come presidente il candidato unico Raffaele Carpenedo che così continuerà il suo mandato al vertice del comitato comasco per altri 4 anni. Al suo fianco eletta anche la nuova squadra dei consiglieri e dei revisori dei conti che lo aiuteranno nel mandato per il prossimo quadriennio di lavoro.

Ecco il nuovo consiglio eletto 2021-24

PRESIDENTE TERRITORIALE

CARPENEDO RAFFAELE

Presidente territoriale uscente

CONSIGLIERI TERRITORIALI

BIANCHI GIUSEPPE

CATALANO GIUSEPPE

CAIROLI GIUSEPPE

PAVESI ANNA

SCOTTI ANGELO

TAGLIABUE SILVIA

TETTAMANTI ELENA

VARRONI LUCA

REVISORE DEI CONTI

SERGIO PAVESI

UMBERTO VERCELLINI