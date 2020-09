CSI Como il comitato provinciale organizza un corso allenatori per il minivolley

CSI Como innovativa proposta formativa per la stagione sportiva 2020/21.

CSI Como previste 4 lezioni on line e 2 in presenza, termine iscrizioni il 27 settembre

Anche il CSI Como si prepara per questa nuova stagione sportiva che sarà sicuramente un pò particolare la prima dopo il lockdown per il Covid e quindi richiederà prudenza. Il Comitato CSI Como per favorire l’attività minivolley ha organizzato una nuova proposta formativa per il gioco che si rifà alla formula S3 di Federvolley. Il team della Formazione invita dirigenti e allenatori delle società di minivolley Under 10 alla frequenza di un mini corso per tecnici di minivolley che oltre a presentare le novità della stagione sportiva 2020/21, fornirà indicazioni-pratiche per gli allenamenti. Il corso che è caratterizzato da 4 incontri on line e 2 incontri in presenza, partirà da giovedì 1 ottobre 2020. L’scrizione obbligatoria, prevede un costo di 10 euro anziché le 50 previste per la proposta formativa e dovrà essere effettuata entro il 27 settembre al seguente link:

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9346/38ce2353c785b70236f6f14c61e328c9 .

Per ulteriori informazioni gli interssati possono scrivere alla mail formazione@csicomo.it.