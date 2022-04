CSI Como iniziato il conto alla rovescia verso il 13° “Mangia, bevi, corri e cammina”

Sport, natura e solidarietà

CSI Comosono al via le iscrizioni per una manifestazione attesa da due anni presso l'oratorio di Maccio.

E' iniziato il conto alla rovescia in vista dell'edizione numero 13 di “Mangia, bevi, corri e cammina” la camminata di beneficenza organizzata in collaborazione con il CSI Como e l'Oratorio San Giovanni Bosco di Maccio che si svolgerà lunedì 25 apirle. Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia sta per tornare questa giornata di sport, natura e divertimento tra cucina e musica con un’edizione “straordinaria” ricca di novità. Per partecipare alla gara podistica riservata e adatta a tutti i maggiorenni bisogna iscriversi entro venerdì 22 aprile sera compilando questo modulo

La quota d’iscrizione è di 8 euro per gli adulti e 3 euro per gli under 14 , comprensiva del bicchiere telescopico, necessario per poter usufruire delle bevande ai punti ristoro e che rimarrà agli iscritti al termine dell’evento.a gara scatterà alle ore 9 dall'Oratorio di Maccio e all'arrivo sarà possibile pranzare.

Sono tre i percorsi disponibili, tutti con almeno un punto ristoro

15 km: percorso più lungo con 4 punti ristoro;

9 km: con 3 punti ristoro;

5 km: Percorso interamente su asfalto per permettere il passaggio con i passeggini. La strada sarà chiusa al traffico e sarà presente un punto ristoro.

Presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Maccio alle ore 13.30 è previsto poi anche il concerto del gruppo comasco Menagrama che pecederà un momento di festa e ringraziamento alle ore 15.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 15 maggio.