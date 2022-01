CSI Como la Commissione Pallavolo ha sospeso tutte le partite fino al 30 gennaio

Ultime notizie dalla pallavolo provinciale

L'emergenza sanitaria e la diffusione della nuova variante Omicron stanno condizionando il regolare svolgimento anche dei vari campionati gestiti dal CSI Como. Per esempio è di questi giorni la decisione della Commissione Pallavolo del comitato lariano CSI di sospendere tutte le attività sportive ufficiali in programma fino al 30 gennaio 2022. Tutte le gare previste in questo arco di tempo verranno così riprogrammate a data da destinarsi previo accordi tra le società interessate. Con la speranza che da febbraio la situazione permetterà di tornare in campo regolarmente per riprendere i vari campionati che vedono protagoniste molte squadre nostrane.

Questo il comunicato Ufficiale della Commissione CSI COMO