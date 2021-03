CSI Como la lariana Giovanna Tagliabue eletta nel nuovo consiglio direttivo lombardo

CSI Como nel weekend scorso si è svolta l’Assemblea regionale elettiva.

CSI Como in veste di presidente confermato anche per il quadriennio 2021-24 il numero 1 in carica Paolo Fasani

C’è anche una rappresentante del CSI Como nel nuovo consiglio regionale da poco eletto in Lombardia. Si tratta dell’esperta Giovanna Tagliabue che è stata nominata tra i consiglieri regionali eletti al termine dell’ultima Assemblea Regionale elettiva che è andata in scena il 27 febbraio scorso a Bergamo. Nessuna sorpresa per il ruolo di presidente, visto che è stato rieletto il numero uno in carica e unico candidato incorsa, Paolo Fasani. Una ricandidatura scontata grazie a quanto fatto in questi uultimi anni e al grande lavoro svolto durante l’emergenza pandemica. Oltre alla conferma di Paolo Fasani in veste di Presidente del CSI Lombardia è stato nominato anche il nuovo consiglio direttivo regionale che resterà in carica per il quadriennio 2020/2024.

Queste tutti i nominati con relativa carica

PRESIDENTE REGIONALE:

FASANI PAOLO

CONSIGLIERI REGIONALI:

SEMINATI PAOLO Comitato di Bergamo

TAGLIABUE GIOVANNA Comitato di Como

LILONI CLAUDIO Comitato di Brescia

DIOLI ENNIO Comitato di Milano

BALESTRA DAVIDE Comitato di Varese

GANDOLFI FEDERICO Comitato di Lecco

BOTTAZZI MARCO Comitato di Mantova

PEDRONI FABIO Comitato di Cremona

BIANCHINI GIOVANNI Comitato di Crema

REVISORE DEI CONTI REGIONALE

GORNI ERNESTO