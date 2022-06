CSI Como Polisportiva Aurora profeta in patria e campione nel Volley Misto 

CSI Como domenica 5 giugno si sono svolte le finali provinciali di pallavolo a Montano Lucino.

CSI Como la squadra locale ha preceduto il Circolo Ricreativo Finese, Valbreggia Volley e CSO San Carlo

Per il CSI Como è tempo di finali dei campionati proviciali di pallavolo. Domenica 5 giugno fari puntati sul campo di Montano Lucino dove si è svolta l'attesa final four del campionato provinciale di Volley misto. Un atto conclusivo che ha premiato proprio la squadra padrona di casa la Polisportiva Aurora Montano Lucino profeta in patria vincendo la finalissima giocata contro il Circolo Ricreativo Finese. In precedenza sul terzo gradino del podio provinciale era salito il Valbreggia Volley che nella finalina per il 3°-4° posto aveva battuto il CSO San Carlo. Al termine delle gare premiazioni e foto di rito per tutte le squadre.

Classifica Finale Volley Misto

1° posto Polispotiva Aurora Montano Lucino

2° posto Circolo Ricreativo Finese

3° posto Valbreggia Volley

4° posto CSO San Carlo