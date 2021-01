CSI Como sabato si elegge il nuovo consiglio provinciale

CSI Como nel weekend l’assemblea elettva del comitato lariano.

CSI Como ecco l’elenco di tutti i candidati in lizza per il quadriennio 2021-24

Il conto alla rovescia è quasi scaduto, sabato 30 gennaio, alle ore 14.30 infatti si svolgerà l’Assemblea Elettiva del CSI Como. Un assemblea che si svolgerà on line a causa dell’emergenza Covid e che vedrà i presidenti delle società sportive nostrane chiamati ad eleggere il team del nuovo consiglio che lavorerà nel comitato proviciale nel prossimo quadriennio 2021-24. La fase di accreditamento per poter partecipare e votare e già aperta attraverso la registrazione on line. La fase di accreditamento chiuderà venerdì 29 gennaio alle ore 18. Per quanto riguarda le votazioni, alle società regolarmente accreditate verranno inviate via mail le credenziali da utilizzare al momento dell’apertura delle votazioni nel corso dell’Assemblea. La CSI Como durante la sessione di voto sarà a disposizione al tel. 031-5001688 con un servizio di assistenza telefonica. Per qualunque richiesta di chiarimento gli interessati possono rivolgersi via email a csicomo@csicomo.it.

Questi tutti i candidati in lizza

CANDIDATO AL RUOLO DI PRESIDENTE TERRITORIALE

CARPENEDO RAFFAELE

Presidente territoriale uscente

CANDIDATI AL RUOLO DI CONSIGLIERE TERRITORIALE

ALVERDI EMANUELE

Consigliere territoriale uscente,Ex presidente di società e allenatore Under 8

BIANCHI GIUSEPPE

Vicepresidente territoriale uscente

Dirigente US Tremezzo e allenatore calcio Polisportivo

CATALANO GIUSEPPE

Consigliere territoriale uscente

Dirigente ASD Lenno, dirigente-arbitro e allenatore calcio Polisportivo e Open a 7

CAIROLI GIUSEPPE

Docente di educazione fisica e sportiva

Formatore Nazionale CSI

MARTINELLI PAOLO

Amministratore territoriale uscente

Consigliere ASD San Michele

PAVESI ANNA

Consigliere ASD San Michele, allenatrice Under 7, Under 9 e Under 11 pallavolo

SCOTTI ANGELO

Vicepresidente vicario, direttore sportivo e responsabile attività giovanile uscente

SPIGA CRISTIAN

Dirigente pallavolo US Albatese

TAGLIABUE SILVIA

Responsabile comunicazione CSI Como

TETTAMANTI ELENA

Consigliere US Mulini

VARRONI LUCA

Consigliere territoriale uscente

Arbitro di pallavolo dal 1989 e vicepresidente Ciesse