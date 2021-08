CSI Como, sono già aperte le iscrizioni per la Coppa Lario 2021/22

CSI Como: si è messa in moto la macchina organizzativa dei primi tornei della nuova stagione.

CSI Como: il 16 settembre 2021 scatteranno i due tornei Open a 7 e Open a 11

Il calcio del CSI Como è pronto a ripartire con la nuova stagione sportiva. Messi alle spalle gli stop forzati della stagione scorsa e le belle esperienze vissute comunque con i campionati primaverili, ora il movimento nostrano gestito dal comitato comasco è pronto a scendere nuovamente in campo per aprire ufficialmente la stagione 2021/22 con la Coppa Lario per il calcio Open a 7 e Open a 11 al via dal 16 settembre 2021. Ricordiamo che le iscrizioni chiuderanno il 6 settembre 2021.

Sarà proprio questa competizione ad aprire la stagione 2021-2022 per gli amanti del pallone. La Coppa infatti prenderà il via il 16 settembre, anticipando di tre settimane l'inizio dei vari campionati. Potranno quindi partecipare alla Coppa solo le squadre regolarmente iscritte al campionato. Il torneo Open a 7 prevede un massimo di 64 squadre iscritte mentre la Coppa Open a 11 potrà contare massimo su 32 partecipanti. Invariata la formula di svolgimento che era già vigente nelle scorse edizioni dei tornei e che prevede una prima fase a gironi di 3 o 4 squadre (a seconda del numero di formazioni iscritte) che scatterà il 16 settembre e a cui seguirà una seconda fase ad eliminazione diretta.

Per potersi iscrivere alla coppa le società sportive dovranno aver già effettuato o effettuare contestualmente l’affiliazione per l’anno sportivo 2021-22. Ci si potrà iscrivere fino al 6 settembre direttamente sul portale dell’attività sportiva di Como attraverso la propria società sportiva, sarà necessario versare la quota di iscrizione prevista e la quota di rimborso arbitrale per 3 partite. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.csicomo.it oppure via email calcio@csicomo.it.