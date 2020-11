CSI giovedì 26 novembre l’Assemblea straordinaria del comitato lariano sarà online

CSI appuntamento importante fissato per domani sera per la sezione di Como.

Appuntamento importante per il CSI di Como. Domani giovedì 26 novembre 2020, alle 21, infatti è in programma l’Assemblea Straordinaria del CSI Como. Per ovvie ragioni l’incontro si svolgerà online e durante la serata, oltre al consueto momento dedicato alla relazione annuale, i presidenti delle società lariane saranno chiamati ad approvare il nuovo Statuto del CSI Como. Ci sarà spazio anche per il dibattito finale. Tutti i presidenti delle società sono invitati a partecipare.

“Carissimo Presidente,

in questo periodo in cui siamo costretti a stare lontano dai luoghi dove concretamente si svolge

l’attività sportiva, dobbiamo comunque pensare a mantenere in vita ed attiva la nostra

Associazione.

Alla luce di quanto sopra è ormai inderogabile l’adozione anche da parte del CSI di Como del

nuovo statuto che recepisce le modifiche introdotte in ossequio alle norme sugli ETS.

Purtroppo non potremo farlo in presenza, per i ben noti problemi, ma è comunque un

appuntamento importante in cui condividere ed adottare la carta con le nuove regole di

funzionamento dell’associazione.

Non sarà una cosa lunga ma ti chiedo comunque di dedicare un poco del tuo tempo per questo

incontro.

Sarà anche l’occasione per salutarci e magari scambiarci qualche impressione e/o idea su questo

complicato periodo che tutti stiamo vivendo.

Nella speranza di poterti avere come partecipante, colgo l’occasione per salutarti cordialmente

Raffaele Carpenedo

Presidente CSI COMO”.